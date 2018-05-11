В Гонконге обезвредили бомбу, которую нашли возле российского генконсульства

Новости Китая. Саперы обезвредили бомбу времен Второй мировой войны в центре Гонконга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Саперы обезвредили бомбу времен Второй мировой войны в центре Гонконга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снаряд был обнаружен 10 мая на одной из стройплощадок. Власти немедленно объявили эвакуацию ближайших зданий. Под нее попало и российское генконсульство. Потенциально опасный район оцепили. Движение транспорта перенаправили.
Спустя 20 часов работы специалистам удалось обезвредить бомбу, вывезти ее за пределы города и уничтожить. Отмечу, это уже третий снаряд времен войны, найденный за последние полгода на этой строительной площадке.