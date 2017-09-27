В Глазго обнаружили портрет работы Рубенса, который считался утерянным 400 лет назад

Новости мира. Неожиданная находка в Шотландии. Британский журналист и искусствовед обнаружил полотно всемирно известного художника Питера Пауля Рубенса, которое считалось утерянным четыре столетия назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина находилась в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго и считалась копией.

На сегодняшний день уже установлено: портрет английского герцога Джорджа Вильерса – подлинник. Это подтвердили исследователи бельгийского музея «Дом Рубенса». По предварительным подсчетам, стоимость полотна оценивается в десятки миллионов фунтов.