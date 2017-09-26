Прямой эфир

Во Франции ученые смогли вывести человека из 15-летней комы

26 сентября 2017 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Ученые смогли разбудить человека, который 15 лет находился в коме.

По информации французских СМИ, пробуждение смогло быть возможным из-за электрической стимуляции блуждающего нерва и таламуса.

По словам специалистов, мозг может «починить» себя даже в такой пограничной ситуации. 35-летний пациент после комы, в которой находился 15 лет после черепно-мозговой травмы, может двигаться и реагировать на окружающих людей.

Ученые готовятся провести ряд испытаний с группой добровольцев, чтобы подтвердить положительные результаты. Это даст надежду пациентам, которые долгое время находятся в коме, и их семьям.

В прошлом году итальянский нейрохирург провел успешную операцию по пересадке головы – здесь подробнее.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
В Пекине открылась 86 сессия Генеральной ассамблеи Интерпола
26 сентября 2017 14:53

В Пекине открылась 86 сессия Генеральной ассамблеи Интерпола

Ураган «Мария» движется на Северную Каролину: туристов принудительно эвакуируют с побережья
26 сентября 2017 14:51

Ураган «Мария» движется на Северную Каролину: туристов принудительно эвакуируют с побережья

Это была зарядка от телефона: в Лондонском метро произошел небольшой взрыв
26 сентября 2017 14:09

Это была зарядка от телефона: в Лондонском метро произошел небольшой взрыв