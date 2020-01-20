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9 человек погибли при обрушении подвесного моста на Суматре

20 января 2020 12:14
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Новости Индонезии. В Индонезии в результате обрушения моста погибли 9 человек, еще 17 пострадали, один пропал без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на острове Суматра.

9 человек погибли при обрушении подвесного моста на Суматре-1

В момент ЧП на подвесной конструкции находилось около 30 человек, большая часть из них – студенты. Люди наблюдали за сильным течением реки, которая вышла из берегов после наводнения.

Отметим, на острове уже долгое время не прекращаются ливни. Именно они могли повредить опоры моста, из-за чего и произошло обрушение. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

9 человек погибли при обрушении подвесного моста на Суматре-4

9 человек погибли при обрушении подвесного моста на Суматре-6

# Несчастный случай # Фотофакт

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