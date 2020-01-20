9 человек погибли при обрушении подвесного моста на Суматре

Новости Индонезии. В Индонезии в результате обрушения моста погибли 9 человек, еще 17 пострадали, один пропал без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на острове Суматра.

В момент ЧП на подвесной конструкции находилось около 30 человек, большая часть из них – студенты. Люди наблюдали за сильным течением реки, которая вышла из берегов после наводнения.

Отметим, на острове уже долгое время не прекращаются ливни. Именно они могли повредить опоры моста, из-за чего и произошло обрушение. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.