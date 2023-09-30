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В Болгарии забастовка шахтёров и энергетиков привела к транспортному коллапсу

30 сентября 2023 11:07
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Новости Болгарии. Забастовка шахтеров и энергетиков вызвала транспортный коллапс в Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни человек перекрыли несколько основных шоссе, из-за чего образовались многокилометровые пробки, задерживается доставка грузов.

В Болгарии забастовка шахтёров и энергетиков привела к транспортному коллапсу-1

Манифестанты протестуют против решения правительства перепрофилировать теплоэлектростанции и закрыть угольные шахты, что, по оценке профсоюзов, может привести к увольнению около 100 тысяч человек. Участники стачки хотят вести переговоры с представителями властей непосредственно на месте акций протеста.

# Забастовка # Новости Болгарии # Фотофакт

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