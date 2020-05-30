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Трамп разорвал отношения с ВОЗ

30 мая 2020 12:06
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Новости США. Соединенные Штаты Америки прекращают отношения со Всемирной организацией здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Трамп разорвал отношения с ВОЗ-1

Свое решение американский лидер объяснил отказом ВОЗ проводить реформы, на которых настаивали американские власти. Предназначенные для Организации средства, а это 450 миллионов долларов, Вашингтон направит на срочные нужды здравоохранения по всему миру.

Трамп разорвал отношения с ВОЗ-4

Напомним, финансирование ВОЗ Штаты приостановили еще в апреле. А на минувшей неделе Трамп направил главе Организации письмо с предупреждением, что Америка прекратит выделять деньги, если ВОЗ в течение месяца не проведет требуемые реформы. По его словам, организация упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки распространения инфекции.

# Коронавирус # Дональд Трамп # Фотофакт

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