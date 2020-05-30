Трамп разорвал отношения с ВОЗ

Новости США. Соединенные Штаты Америки прекращают отношения со Всемирной организацией здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое решение американский лидер объяснил отказом ВОЗ проводить реформы, на которых настаивали американские власти. Предназначенные для Организации средства, а это 450 миллионов долларов, Вашингтон направит на срочные нужды здравоохранения по всему миру.