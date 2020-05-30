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В Москве +10, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июня

30 мая 2020 15:43
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В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +20. Столько же ожидается в Риме, но с поправкой на дождь, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +10, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июня-1

На два градуса прохладнее будет в Вене. В Мадриде столбик термометра покажет +26.

Каким будет начало лета? Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Софии ожидается +13 и дождь. В Анкаре прогнозируют +19 и грозу. На два градуса будет выше в Афинах.

В Москве +10, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июня-4

В Вильнюсе обещают пасмурную погоду и +14. На пункт выше ожидается в Риге. В Варшаве и Киеве прогнозируют +18.

В Москве +10, в Киеве +18. Погода в Европе на неделю с 1 по 7 июня-7

В Москве в начале недели синоптики обещают дождливую погоду и +10.

# Погода

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