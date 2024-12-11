В Германии выросла стоимость электроэнергии

Праздничный сезон в Германии омрачен ростом цен на электроэнергию. Эксперты в ситуации винят погоду. Из-за холода спрос на «тепло» превышает сезонные нормы, а слабый ветер приводит к низкой выработке электричества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики не спешат радовать жителей прогнозами. Они полагают, что этой зимой в стране рентабельность энергосистемы достигнет самого низкого уровня и, как следствие, очередным скачком цен. Этой зимой крупнейшая экономика Европы столкнулась с многочисленными безветренными периодами. Что вынудит ФРГ либо сжигать ископаемое топливо, либо импортировать электроэнергию.