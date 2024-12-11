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В Германии выросла стоимость электроэнергии

11 декабря 2024 13:47
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Праздничный сезон в Германии омрачен ростом цен на электроэнергию. Эксперты в ситуации винят погоду. Из-за холода спрос на «тепло» превышает сезонные нормы, а слабый ветер приводит к низкой выработке электричества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии выросла стоимость электроэнергии-2

Аналитики не спешат радовать жителей прогнозами. Они полагают, что этой зимой в стране рентабельность энергосистемы достигнет самого низкого уровня и, как следствие, очередным скачком цен. Этой зимой крупнейшая экономика Европы столкнулась с многочисленными безветренными периодами. Что вынудит ФРГ либо сжигать ископаемое топливо, либо импортировать электроэнергию.

# Экономический кризис # Кризис в ЕС # Новости Германии

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