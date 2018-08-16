Почти 50 человек найдены в бессознательном состоянии в парке Коннектикута после передозировки наркотиками

Новости США. Почти полсотни человек поступили в больницы американского штата Коннектикут после передозировки наркотиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех их обнаружили в парке города Нью-Хейвен почти в бессознательном состоянии. Полиция уже задержала подозреваемого в связи с массовым отравлением. По предварительным данным, причиной плохого самочувствия у людей стала синтетическая марихуана, смешанная с другими веществами.