В Германии спрос на автомобили упал на 8%, это рекордное падение продаж

Новости Германии. Автопром Германии переживает рекордное падение спроса. Меньше всего машины хотят покупать сами немцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным СМИ, за полгода число заказов сократилось на 8 %. Больше всего спрос упал на внутреннем рынке – на четверть, а количество заказов из-за границы уменьшилось на 5 %. Эксперты считают, что кризис возник из-за проблем с цепочками поставок и дефицита полупроводников, что привело к задержкам исполнения заказов.