Прямой эфир

В Германии спрос на автомобили упал на 8%, это рекордное падение продаж

08 августа 2023 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Автопром Германии переживает рекордное падение спроса. Меньше всего машины хотят покупать сами немцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии спрос на автомобили упал на 8%, это рекордное падение продаж-1

По данным СМИ, за полгода число заказов сократилось на 8 %. Больше всего спрос упал на внутреннем рынке – на четверть, а количество заказов из-за границы уменьшилось на 5 %. Эксперты считают, что кризис возник из-за проблем с цепочками поставок и дефицита полупроводников, что привело к задержкам исполнения заказов.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Саудовская Аравия будет добывать меньше нефти – это нужно для поддержания цен
08 августа 2023 10:18

Саудовская Аравия будет добывать меньше нефти – это нужно для поддержания цен

Жители Гаити устроили погромы, требуя положить конец насилию и преступности в стране
08 августа 2023 09:42

Жители Гаити устроили погромы, требуя положить конец насилию и преступности в стране

На юге Португалии из-за лесных пожаров эвакуированы почти 2 тысячи жителей
08 августа 2023 09:41

На юге Португалии из-за лесных пожаров эвакуированы почти 2 тысячи жителей