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Обнародованы кадры с места крушения самолета в Хабаровском крае

15 ноября 2017 11:37
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Новости России. В Хабаровском крае объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе. Поисковые работы на месте происшествия завершены. К осмотру приступили следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение самолета в Хабаровском крае: возбуждено уголовное дело

Обнародованы кадры с места крушения самолета в Хабаровском крае-1

Среди основных версий крушения по-прежнему неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотов и технические неисправности. Пассажирский самолет, следовавший из Хабаровска в Нелькан, разбился в нескольких километрах от аэродрома при заходе на посадку. Жертвами, по уточненным данным, стали 6 человек. Трехлетняя девочка, которая чудом выжила в аварии, находится в больнице.

Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

# Фотофакт # Крушение

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