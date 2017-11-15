Обнародованы кадры с места крушения самолета в Хабаровском крае

Новости России. В Хабаровском крае объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе. Поисковые работы на месте происшествия завершены. К осмотру приступили следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди основных версий крушения по-прежнему неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотов и технические неисправности. Пассажирский самолет, следовавший из Хабаровска в Нелькан, разбился в нескольких километрах от аэродрома при заходе на посадку. Жертвами, по уточненным данным, стали 6 человек. Трехлетняя девочка, которая чудом выжила в аварии, находится в больнице.