Пока европейские власти продолжают наращивать свой военный потенциал и увеличивать постоянный военный контингент, местные жители все больше осуждают действия собственных политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно результатам соцопросов, в Германии резко снизилось доверие к институтам власти. Отмечается, что с приходом правительства Шольца 3 года назад показатели не только перестали расти, но и вовсе скатываются вниз. В сравнении с прошлыми выборами правящая коалиция потеряла поддержку практически вдвое.

В результате подобной политики граждане разочаровались не только в конкретных партиях, но и в самих институтах федерального правительства и канцлера.