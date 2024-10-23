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В Германии резко снизилось доверие к институтам власти

23 октября 2024 06:33
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Пока европейские власти продолжают наращивать свой военный потенциал и увеличивать постоянный военный контингент, местные жители все больше осуждают действия собственных политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии резко снизилось доверие к институтам власти-2

Согласно результатам соцопросов, в Германии резко снизилось доверие к институтам власти. Отмечается, что с приходом правительства Шольца 3 года назад показатели не только перестали расти, но и вовсе скатываются вниз. В сравнении с прошлыми выборами правящая коалиция потеряла поддержку практически вдвое. 

В результате подобной политики граждане разочаровались не только в конкретных партиях, но и в самих институтах федерального правительства и канцлера.

# Международная политика

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