Умер основатель «Флибусты» Stiver

По информации, опубликованной на сайте онлайн-библиотеки «Флибуста», скончался создатель ресурса, пишет РИА Новости.

Публикация о смерти владельца сайта под ником Stiver появилась 22 октября текущего года. По содержанию поста становится понятным, что его автором является сам Стивер, который подготовил послание заранее.

Stiver ранее информировал о том, что болен. «Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. Если не отпишусь в понедельник, значит сработало», – говорится в заявлении владельца ресурса.

Проект «Флибуста», где имелся доступ к книгам на различных языках, функционировал с 2009 года. В 2016 году Мосгорсудом онлайн-библиотека была заблокирована на территории России.