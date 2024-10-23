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Литва поддерживает идею превентивного удара при эскалации конфликта НАТО и России

23 октября 2024 06:30
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Спад рейтингов пока никак не волнует еврочиновников, сейчас они заняты более важными делами. Например, накалом ситуации на восточном фланге НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва поддерживает идею превентивного удара при эскалации конфликта НАТО и России-2

Литовские власти вслед за эстонскими коллегами поддерживают концепцию по превентивному удару в случае эскалации конфликта Североатлантического альянса и России. Об этом сообщил начальник Генштаба республики. Несколько недель назад в эстонском военном командовании заявили, что в случае конфликта с Москвой Таллин намерен атаковать территорию России.

# НАТО

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