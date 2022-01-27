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В Германии прошли очередные акции протеста против обязательной вакцинации

27 января 2022 09:16
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Новости Германии. В Германии прошли очередные акции протеста против обязательной вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии прошли очередные акции протеста против обязательной вакцинации-1

В центре Берлина прошел митинг, на котором демонстранты требовали от парламента не принимать соответствующий закон. Для охраны порядка в немецкую столицу прибыли дополнительные наряды полиции из других городов. Но их помощь не понадобилась, поскольку массовых беспорядков не было. Были задержаны несколько человек, которые отказались выполнять требования о запрете массовых собраний.

Акции протеста проходят на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом в стране. За прошедшие сутки там заразились 164 тысячи человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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