Новости Германии. В Германии прошли очередные акции протеста против обязательной вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Берлина прошел митинг, на котором демонстранты требовали от парламента не принимать соответствующий закон. Для охраны порядка в немецкую столицу прибыли дополнительные наряды полиции из других городов. Но их помощь не понадобилась, поскольку массовых беспорядков не было. Были задержаны несколько человек, которые отказались выполнять требования о запрете массовых собраний.