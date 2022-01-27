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Более 35 млн европейцев не могут позволить себе отопление в домах

27 января 2022 08:54
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Экономическая ситуация в Евросоюзе заставила его жителей делать нелегкий выбор – либо еда, либо тепло. Таковы данные проведенного социального исследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 35 млн европейцев не могут позволить себе отопление в домах-1

Как выяснилось, более 35 миллионов европейцев не в состоянии отапливать свои дома нынешней зимой, а это сопоставимо с населением Венгрии, Греции, Ирландии и Португалии вместе взятых. Низкие доходы, резкое повышение цен на топливо и продолжающаяся пандемия – все это сделало плату за отопление для многих неподъемной. Экономическая бедность стала в ЕС большой проблемой, которая чревата серьезными социальными последствиями.

В сложившейся ситуации Брюссель вынужден создавать фонды для оказания помощи. Во Франции число ее получателей выросло на 30 %. В Болгарии счета за отопление не может оплатить каждый четвертый житель. Это самый большой процент в ЕС. На втором месте оказалась Литва. И, по мнению экспертов, в ближайшее время улучшения ситуации ждать не стоит.

# Экономический кризис # Фотофакт

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