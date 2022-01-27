Более 35 млн европейцев не могут позволить себе отопление в домах

Как выяснилось, более 35 миллионов европейцев не в состоянии отапливать свои дома нынешней зимой, а это сопоставимо с населением Венгрии, Греции, Ирландии и Португалии вместе взятых. Низкие доходы, резкое повышение цен на топливо и продолжающаяся пандемия – все это сделало плату за отопление для многих неподъемной. Экономическая бедность стала в ЕС большой проблемой, которая чревата серьезными социальными последствиями.

В сложившейся ситуации Брюссель вынужден создавать фонды для оказания помощи. Во Франции число ее получателей выросло на 30 %. В Болгарии счета за отопление не может оплатить каждый четвертый житель. Это самый большой процент в ЕС. На втором месте оказалась Литва. И, по мнению экспертов, в ближайшее время улучшения ситуации ждать не стоит.