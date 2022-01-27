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В Украине солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев

27 января 2022 08:55
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Новости Украины. В Украине солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев. Убиты пять человек, пять ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев-1

Трагедия произошла в воинской части, расположенной в городе Днепр. Заступив в караул, он получил автомат и патроны, после чего открыл огонь. В тот момент в помещении вместе с ним находились 22 человека. После этого он сбежал с места преступления, прихватив автомат. Сейчас территория части оцеплена, в городе введен план «Сирена». Пока ничего неизвестно о причинах поступка солдата.  

# Стрельба # Фотофакт

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