Новости Украины. В Украине солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев. Убиты пять человек, пять ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в воинской части, расположенной в городе Днепр. Заступив в караул, он получил автомат и патроны, после чего открыл огонь. В тот момент в помещении вместе с ним находились 22 человека. После этого он сбежал с места преступления, прихватив автомат. Сейчас территория части оцеплена, в городе введен план «Сирена». Пока ничего неизвестно о причинах поступка солдата.