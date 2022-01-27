Его возраст – более 3 млрд лет. В США на продажу выставлен уникальный алмаз из космоса

Новости США. В США на продажу выставлен редкий алмаз. Его уникальность не только в весе (более 555 карат), но и в тайне его происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недаром его прозвали «загадка». Считается, что он прибыл на землю из космоса. А его возраст – более 3 миллиардов лет. Этот алмаз, окутанный тайной, никогда не выставлялся. Это, по мнению аукционистов, резко поднимет его стоимость. Ожидается, что он будет продан по цене от 4 до 7 миллионов долларов.