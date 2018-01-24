Массовое ДТП в Германии: на автобане столкнулись 17 машин

Новости Германии. В Германии на автобане столкнулись сразу 17 машин, пострадали около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовая авария произошла в Баварии на небольшом участке. Дорожной полиции пришлось перекрыть движение по оживленной автомагистрали на несколько часов. Причем произошло это в самый час-пик и как результат привело к пробкам до семи километров длиной.