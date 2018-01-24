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Массовое ДТП в Германии: на автобане столкнулись 17 машин

24 января 2018 08:49
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Новости Германии. В Германии на автобане столкнулись сразу 17 машин, пострадали около 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовое ДТП в Германии: на автобане столкнулись 17 машин-1

Массовая авария произошла в Баварии на небольшом участке. Дорожной полиции пришлось перекрыть движение по оживленной автомагистрали на несколько часов. Причем произошло это в самый час-пик и как результат привело к пробкам до семи километров длиной.

Массовое ДТП в Германии: на автобане столкнулись 17 машин-4

# Авария в Германии # Фотофакт

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