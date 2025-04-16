Прямой эфир

США обещают увеличить пошлины на китайские товары до 245%

16 апреля 2025 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Торговая война, объявленная Дональдом Трампом, переходит на новый уровень эскалации. Белый дом решил нанести очередной удар по Китаю, пообещав увеличить пошлины на товары из КНР до немыслимых 245 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом Вашингтон решил наказать Пекин за несговорчивость и самостоятельность. Как напомнили в Белом доме, 10-процентные пошлины были введены против всех стран, с которыми у Штатов наибольший торговый дефицит. 

Более 75 государств вышли на переговоры с американской стороной для урегулирования ситуации, кроме Китая. Тот принял ответные меры, что вызвало недовольство Вашингтона. Кроме повышения таможенных пошлин на китайские товары, администрация Трампа активно ищет союзников в торговой войне против КНР. Вашингтон рассчитывает убедить более 70 стран ограничить экономические и торговые связи с Китаем в обмен на снижение импортных пошлин.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Генсек СДПГ Мирш надеется, что Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus
16 апреля 2025 13:15

Генсек СДПГ Мирш надеется, что Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus

Фицо: Каллас не имеет права угрожать последствиями за поездки в Москву на 9 мая
16 апреля 2025 12:52

Фицо: Каллас не имеет права угрожать последствиями за поездки в Москву на 9 мая

Зеленский хочет не допустить поездки Трампа в Москву – депутат Рады Дубинский
16 апреля 2025 12:01

Зеленский хочет не допустить поездки Трампа в Москву – депутат Рады Дубинский