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Генсек СДПГ Мирш надеется, что Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus

16 апреля 2025 13:15
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По словам генсека СДПГ Маттиаса Мирша, он выражает надежду, что Берлин не станет передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, пишет РИА Новости.

Генсек СДПГ Мирш надеется, что Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus-1

Фото: Pinterest

Мирш объясняет, что потенциально следующим канцлером ФРГ может стать Фридрих Мерц. В связи с этим генсек СДПГ рассчитывает, что Мерц подойдет к данному вопросу, учитывая мнение социал-демократов как партнеров по коалиции.

Ранее Фридрих Мерц, являющийся лидером блока ХДС/ХСС, заявлял о возможности поставок крылатых ракет Taurus Киеву, однако такое решение необходимо согласовывать с партнерами в ЕС. На ряду с этим глава оборонного ведомства ФРГ социал-демократ Борис Писториус указывал на наличие ряда «аргументов» против таких шагов.

Фракция СДПГ в бундестаге занимает четкую позицию по данному вопросу, «мы всегда были против», – подчеркнул Мирш.

# Международная политика

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