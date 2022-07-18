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Пожары во Франции уничтожили более 10 тысяч гектаров леса

18 июля 2022 09:41
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Новости Франции. Во Франции продолжают гореть леса. Уже уничтожено более 10 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пожары во Франции уничтожили более 10 тысяч гектаров леса-1

Это самый крупный пожар в стране за последние десятилетия. Известно, что из опасных районов спасатели уже эвакуировали несколько тысяч человек. Сейчас на месте работают более тысячи пожарных. Их работу осложняет аномальная жара, так как во многих районах температура достигает 40 градусов. Из-за жары во многих французских департаментах введен красный уровень опасности.  

# Пожар # Новости Франции # Фотофакт

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