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В Германии предложили отправлять женщин на воинскую службу

13 июня 2024 07:14
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В Германии предложили отправлять женщин на воинскую службу. Инициатором выступил Христианский демократический союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии предложили отправлять женщин на воинскую службу-1

По словам его представителя, гендерные отличия в таком вопросе не должны иметь значения. Тем более на фоне того, что как таковых ресурсов для увеличения армии у Германии нет.

Напомним, обязательный воинский призыв в стране отменен с 2011 года. Однако, по информации немецких СМИ, его планируют вернуть. Министр обороны ФРГ поддержал идею.

# Армия # Новости Германии

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