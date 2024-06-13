В Германии предложили отправлять женщин на воинскую службу. Инициатором выступил Христианский демократический союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам его представителя, гендерные отличия в таком вопросе не должны иметь значения. Тем более на фоне того, что как таковых ресурсов для увеличения армии у Германии нет.

Напомним, обязательный воинский призыв в стране отменен с 2011 года. Однако, по информации немецких СМИ, его планируют вернуть. Министр обороны ФРГ поддержал идею.