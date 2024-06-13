Венгрия выступает против миссии НАТО в Украине, однако не может ее предотвратить. Об этом заявил премьер-министр страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Орбан отметил, что большинство членов Альянса не согласны с мнением Будапешта, поэтому изменить планы Запада будет невозможно. Тем не менее принципиальная позиция Венгрии заставила НАТО пойти на уступки. Альянс согласился с тем, что Будапешт не будет участвовать в военных операциях блока за пределами его территории, в том числе в Украине. Также стороны смогли договориться по вопросу помощи Киеву. Венгрия не будет препятствовать поддержке киевского режима со стороны НАТО, но и сама не будет оказывать ее.