Греция закрывает школы из-за жары

Школьников перевели на дистанционное обучение. Частично закрыт Акрополь. Теперь попасть туда можно только рано утром. А вот с обеда и до вечера так называемый верхний город будет недоступен для туристов. Синоптики объясняют: жара пришла из-за южного ветра. В целом Греция – одна из наиболее подверженных климатическому воздействию стран Европы.