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Греция закрывает школы из-за жары

13 июня 2024 06:40
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Греция закрывает школы из-за жары. Температура воздуха в отдельных регионах достигает 43 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция закрывает школы из-за жары-1

Школьников перевели на дистанционное обучение. Частично закрыт Акрополь. Теперь попасть туда можно только рано утром. А вот с обеда и до вечера так называемый верхний город будет недоступен для туристов. Синоптики объясняют: жара пришла из-за южного ветра. В целом Греция – одна из наиболее подверженных климатическому воздействию стран Европы.

# Погода # Новости Греции

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