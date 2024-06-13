Генсек ООН не приедет на конференцию в Швейцарии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что не приедет на мирный саммит по Украине в Швейцарии, потому что у него другие планы в эти дни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого сообщалось, что на конференцию поедет не 93 участника, как ожидалось ранее, а 73. Всего Украина приглашала более 160 стран и надеялась на представителей высокого уровня, то есть первых лиц государств. Из ключевых игроков на мероприятии уже точно не будет Китая, а США ограничатся вице-президентом. Опубликована программа мероприятия. В ней почти нет места для деловых дискуссий. Основное внимание – фотоотчету.