Почему население Литвы каждый час уменьшается на 5 человек?

Новости Литвы. Литовские СМИ сообщают печальную статистику: каждый час население страны уменьшается на 5 человек. Люди массово переселяются за рубеж.

С 1990 численность жителей Литвы сократилась на 900 тысяч.

Если нынешняя тенденция сохранится, через 20 лет в стране будет проживать всего миллион жителей вместо позднесоветских 3 миллионов 700 тысяч.

Особенно быстро количество граждан начало убывать после вступления республики в ЕС.

Исправить ситуацию, отчасти, поможет переброска сюда беженцев в рамках европейских квот: к концу будущего года в Литве поселится тысяча с небольшим мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.