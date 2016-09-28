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Почему население Литвы каждый час уменьшается на 5 человек?

28 сентября 2016 18:46
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Новости Литвы. Литовские СМИ сообщают печальную статистику: каждый час население страны уменьшается на 5 человек. Люди массово переселяются за рубеж.

С 1990 численность жителей Литвы сократилась на 900 тысяч.

Если нынешняя тенденция сохранится, через 20 лет в стране будет проживать всего миллион жителей вместо позднесоветских 3 миллионов 700 тысяч.

Особенно быстро количество граждан начало убывать после вступления республики в ЕС.

Исправить ситуацию, отчасти, поможет переброска сюда беженцев в рамках европейских квот: к концу будущего года в Литве поселится тысяча с небольшим мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Литва

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