В Украине грузовик с туристами упал в реку с 40 метров. Три человека погибли
Новости Украины. В селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области пострадали туристы.
Как сообщает МВД Украины, грузовик с 23 людьми упал в реку Чёрный Черемош с высоты около 40 метров. 14 человек спаслись самостоятельно. Ещё трое были спасены и госпитализированы.
Как уточняется в Twitter МВД Украины, к настоящему моменту 19 человек спасены, 3 человека погибли, судьба ещё одного – неизвестна. По предварительным сведениям, все пассажиры – граждане Беларуси.
На месте работают сотрудники Госслужбы Украины по ЧС. Ведутся поисково-спасательные работы.