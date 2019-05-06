В Украине грузовик с туристами упал в реку с 40 метров. Три человека погибли

Новости Украины. В селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области пострадали туристы.

Как сообщает МВД Украины, грузовик с 23 людьми упал в реку Чёрный Черемош с высоты около 40 метров. 14 человек спаслись самостоятельно. Ещё трое были спасены и госпитализированы.