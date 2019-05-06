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В Украине грузовик с туристами упал в реку с 40 метров. Три человека погибли

06 мая 2019 12:12
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Новости Украины. В селе Красник Верховинского района Ивано-Франковской области пострадали туристы.  

Как сообщает МВД Украины, грузовик с 23 людьми упал в реку Чёрный Черемош с высоты около 40 метров. 14 человек спаслись самостоятельно. Ещё трое были спасены и госпитализированы.  

В Украине грузовик с туристами упал в реку с 40 метров. Три человека погибли-1

Фото: МВД Украины  

Как уточняется в Twitter МВД Украины, к настоящему моменту 19 человек спасены, 3 человека погибли, судьба ещё одного – неизвестна. По предварительным сведениям, все пассажиры – граждане Беларуси.  

В Украине грузовик с туристами упал в реку с 40 метров. Три человека погибли-4

Фото: МВД Украины  

На месте работают сотрудники Госслужбы Украины по ЧС. Ведутся поисково-спасательные работы.  

# Авария в Украине

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