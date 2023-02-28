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В Германии отменили авиарейсы из-за стачек сотрудников аэропортов

28 февраля 2023 19:24
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Новости Германии. Работу крупнейших немецких аэропортов парализовали масштабные забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ввиду стачек отменен ряд рейсов – только в Дюссельдорфе более 200, еще около 15 тысяч человек не смогли вылететь из Кельна.

В Германии отменили авиарейсы из-за стачек сотрудников аэропортов-1

Кроме того, парализовано оказалось и движение общественного транспорта в регионе. Активисты, как и прежде, требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Эти пункты уже стали едва ли не обязательными для всех протестующих страны. Впрочем, эту забастовку сотрудники аэропорта назвали предупредительной. То есть если требования выполнены не будут, стачки продолжатся. Работодатели представили свое предложение во время переговоров в федеральных и местных органах власти. Результатов пока нет.

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# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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