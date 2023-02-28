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Генсек НАТО заявил, что в отношениях России и Альянса назад дороги нет

28 февраля 2023 15:04
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Отношения между Российской Федерацией и НАТО не будут нормальными даже после окончания конфликта, заявил генеральный секретарь Альянса Столтенберг, пишет РИА Новости. 

Он отметил, что «назад дороги нет» и это нужно осознать. Столтенберг призвал увеличивать вложения в оборону на фоне «более опасного мира». Помощь Киеву может усилить эскалацию, но иных вариантов без риска уже нет, сказал генсек НАТО. А самый большой риск, добавил Столтенберг, это победа президента России над Украиной. 

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# Международная политика # Йенс Столтенберг

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