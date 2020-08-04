В Германии неизвестные при ограблении банка устроили стрельбу

Новости Германии. Попытка ограбления одного из банков в Берлине закончилась стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл в районе Вильмерсдорф. Неизвестные на автомобиле попытались въехать в здание. В ответ на это охранники были вынуждены открыть огонь.

В ходе перестрелки один из сотрудников получил ранение. После содеянного нападавшие подожгли собственный автомобиль и скрылись с места происшествия. Район ЧП оцеплен. Злоумышленников ищут.