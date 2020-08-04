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В Германии неизвестные при ограблении банка устроили стрельбу

04 августа 2020 16:33
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Новости Германии. Попытка ограбления одного из банков в Берлине закончилась стрельбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии неизвестные при ограблении банка устроили стрельбу-1

Инцидент произошёл в районе Вильмерсдорф. Неизвестные на автомобиле попытались въехать в здание. В ответ на это охранники были вынуждены открыть огонь.

В Германии неизвестные при ограблении банка устроили стрельбу-4

В ходе перестрелки один из сотрудников получил ранение. После содеянного нападавшие подожгли собственный автомобиль и скрылись с места происшествия. Район ЧП оцеплен. Злоумышленников ищут.

В Германии неизвестные при ограблении банка устроили стрельбу-7

Это нападение – уже второе в Берлине менее чем за неделю. В пятницу, 31 июля, грабители атаковали отделение другого банка в торговом центре. Правоохранители не исключают, что эти инциденты могут быть связаны.

# Ограбление # Фотофакт

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