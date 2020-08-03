Как переночевать в окружении медведей и остаться в безопасности?

Новости Финляндии. Финский зоопарк предлагает посетителям необычную услугу. Любители животных смогут переночевать в окружении медведей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории зоопарка был установлен деревянный домик рядом с вольерами. Оттуда открывается потрясающий вид, при этом находиться рядом с хищниками безопасно.

Дело в том, что дом расположен на возвышении и попасть в него можно только по лестнице.