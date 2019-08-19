В Германии мужчина на вокзале напал с ножом на женщину с ребёнком

Новости Германии. Нападение в немецком Изерлоне. Полиция города выясняет мотивы убийцы двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Нападение в немецком Изерлоне. Полиция города выясняет мотивы убийцы двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кровавое преступление произошло на вокзале. Вооруженный ножом мужчина не выбирал жертв. Среди убитых женщина, которая в этот момент была с маленьким ребенком.
Скрываться от полиции нападавший не собирался. Он ждал приезда правоохранителей. Сейчас его допрашивают.