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В Германии мужчина на вокзале напал с ножом на женщину с ребёнком

19 августа 2019 08:34
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Новости Германии. Нападение в немецком Изерлоне. Полиция города выясняет мотивы убийцы двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Германии мужчина на вокзале напал с ножом на женщину с ребёнком-1

Кровавое преступление произошло на вокзале. Вооруженный ножом мужчина не выбирал жертв. Среди убитых женщина, которая в этот момент была с маленьким ребенком.

В Германии мужчина на вокзале напал с ножом на женщину с ребёнком-4

Скрываться от полиции нападавший не собирался. Он ждал приезда правоохранителей. Сейчас его допрашивают.

В Германии мужчина на вокзале напал с ножом на женщину с ребёнком-7

# Нападение # Фотофакт

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