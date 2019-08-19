Великобритания предложит Евросоюзу перезаключить сделку по Brexit

Это произойдет во время первой заграничной поездки Бориса Джонсона в новом статусе. Такое решение было принято на фоне публикации в британской прессе правительственного документа, предупреждающего о том, что в стране начнется нехватка продовольствия и лекарств, если Лондон решится на выход без сделки.