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Великобритания предложит Евросоюзу перезаключить сделку по Brexit

19 августа 2019 06:53
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Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании предложит лидерам Евросоюза перезаключить сделку по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания предложит Евросоюзу перезаключить сделку по Brexit-1

Это произойдет во время первой заграничной поездки Бориса Джонсона в новом статусе. Такое решение было принято на фоне публикации в британской прессе правительственного документа, предупреждающего о том, что в стране начнется нехватка продовольствия и лекарств, если Лондон решится на выход без сделки.

Великобритания предложит Евросоюзу перезаключить сделку по Brexit-4

В случае если ЕС откажет в перезаключении, Британия выйдет из Евросоюза без соглашения.

Великобритания предложит Евросоюзу перезаключить сделку по Brexit-7

Великобритания предложит Евросоюзу перезаключить сделку по Brexit-9

# Brexit # Борис Джонсон # Фотофакт

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