Великобритания предложит Евросоюзу перезаключить сделку по Brexit

Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании предложит лидерам Евросоюза перезаключить сделку по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Премьер-министр Великобритании предложит лидерам Евросоюза перезаключить сделку по Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это произойдет во время первой заграничной поездки Бориса Джонсона в новом статусе. Такое решение было принято на фоне публикации в британской прессе правительственного документа, предупреждающего о том, что в стране начнется нехватка продовольствия и лекарств, если Лондон решится на выход без сделки.
В случае если ЕС откажет в перезаключении, Британия выйдет из Евросоюза без соглашения.