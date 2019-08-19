Новости США. Аномальная жара на Аляске привела к массовой гибели лосося. Уже обнаружено около 850-ти мертвых особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Аномальная жара на Аляске привела к массовой гибели лосося. Уже обнаружено около 850-ти мертвых особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако специалисты полагают, что реальное число погибших рыб может быть гораздо больше – примерно в 10 раз.
Тушки проверили на наличие инфекций, физических поражений, но ничего из этого обнаружить не удалось. По мнению ученых, причиной массовой гибели лосося стал тепловой стресс, который рыбы просто не выдерживают.