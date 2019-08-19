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Аномальная жара на Аляске привела к массовой гибели лосося

19 августа 2019 07:02
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Новости США. Аномальная жара на Аляске привела к массовой гибели лосося. Уже обнаружено около 850-ти мертвых особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара на Аляске привела к массовой гибели лосося-1

Однако специалисты полагают, что реальное число погибших рыб может быть гораздо больше – примерно в 10 раз.

Аномальная жара на Аляске привела к массовой гибели лосося-4

Тушки проверили на наличие инфекций, физических поражений, но ничего из этого обнаружить не удалось. По мнению ученых, причиной массовой гибели лосося стал тепловой стресс, который рыбы просто не выдерживают.

Аномальная жара на Аляске привела к массовой гибели лосося-7

Аномальная жара на Аляске привела к массовой гибели лосося-9

Аномальная жара на Аляске привела к массовой гибели лосося-11

# США # Фотофакт

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