Новости США. Аномальная жара на Аляске привела к массовой гибели лосося. Уже обнаружено около 850-ти мертвых особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако специалисты полагают, что реальное число погибших рыб может быть гораздо больше – примерно в 10 раз.