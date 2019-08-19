Недалеко от острова Сардиния упал метеорит

Новости Италии. Недалеко от Сардинии упал метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно он рухнул в районе Средиземного моря. Летящее к земле космическое тело удалось снять на видеорегистратор автомобиля недалеко от города Торре-Гранде.