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Недалеко от острова Сардиния упал метеорит

19 августа 2019 07:24
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Новости Италии. Недалеко от Сардинии упал метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недалеко от острова Сардиния упал метеорит-1

Предположительно он рухнул в районе Средиземного моря. Летящее к земле космическое тело удалось снять на видеорегистратор автомобиля недалеко от города Торре-Гранде.

Недалеко от острова Сардиния упал метеорит-4

Ученые считают, что это метеор из потока Персеиды. Завораживающая картина падающего метеорита была также видна с севера Африки и юга Франции.

Недалеко от острова Сардиния упал метеорит-7

# Космос # Фотофакт

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