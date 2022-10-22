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«Мы больше не можем этого терпеть». Во Франции сотрудники известного производителя косметики провели пикет

22 октября 2022 09:45
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Новости Франции. Во Франции продолжаются акции протеста против падения уровня жизни. Несколько сотен работников крупнейшего мирового производителя косметики провели пикет перед штаб-квартирой компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы больше не можем этого терпеть». Во Франции сотрудники известного производителя косметики провели пикет-1

Протестующие требовали повышения зарплаты, которая давно обесценивается на фоне растущих цен. Гнев работников вызвала и социальная несправедливость – прибыль предприятия благодаря работе сотрудников растет, но руководство ограничилось лишь нищенской прибавкой к зарплате.

«Мы больше не можем этого терпеть». Во Франции сотрудники известного производителя косметики провели пикет-4

Мари Тунь, представитель профсоюза «Всеобщая конфедерация труда»:
Мы больше не можем этого терпеть. Мы здесь не ради того, чтобы постоять на улице. За свою зарплату мы уже не можем себе позволить покупать необходимые вещи. У нас бешеная инфляция, а руководство компании ограничивается тем, что дало работникам прибавку в какие то 5 %. И даже этих денег сотрудники не видят.

«Мы больше не можем этого терпеть». Во Франции сотрудники известного производителя косметики провели пикет-7

Профсоюз призвал руководство компании продолжить переговоры, чтобы решить эту проблему. Первая попытка найти выход из ситуации окончилась ничем. Работодатели отказались принимать требования сотрудников. Если ситуация не изменится, работники компании пообещали провести новые забастовки 27 октября и 10 ноября.

# Акции протеста # Мари Тунь # Новости Франции # Фотофакт

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