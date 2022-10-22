«Мы больше не можем этого терпеть». Во Франции сотрудники известного производителя косметики провели пикет

Мари Тунь, представитель профсоюза «Всеобщая конфедерация труда»:

Мы больше не можем этого терпеть. Мы здесь не ради того, чтобы постоять на улице. За свою зарплату мы уже не можем себе позволить покупать необходимые вещи. У нас бешеная инфляция, а руководство компании ограничивается тем, что дало работникам прибавку в какие то 5 %. И даже этих денег сотрудники не видят.