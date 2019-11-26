В Германии могут ввести уголовную ответственность за сожжение флагов других стран

Новости Германии. В Германии могут ввести наказание за сожжение флагов других государств. С такой инициативой выступила министр юстиции ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, эпизоды надругательства над флагами все чаще происходят во время различных демонстраций, что оскорбляет чувства граждан той или иной страны. В связи с этим до конца 2019 года планируется создать законопроект, в котором подобные действия будут причисляться к уголовным преступлениям. Для нарушителей будет предусмотрен штраф и даже тюремное заключение сроком до двух лет.