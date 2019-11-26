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В Германии могут ввести уголовную ответственность за сожжение флагов других стран

26 ноября 2019 14:09
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Новости Германии. В Германии могут ввести наказание за сожжение флагов других государств. С такой инициативой выступила министр юстиции ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии могут ввести уголовную ответственность за сожжение флагов других стран-1

По ее словам, эпизоды надругательства над флагами все чаще происходят во время различных демонстраций, что оскорбляет чувства граждан той или иной страны. В связи с этим до конца 2019 года планируется создать законопроект, в котором подобные действия будут причисляться к уголовным преступлениям. Для нарушителей будет предусмотрен штраф и даже тюремное заключение сроком до двух лет.

# Международная политика # Фотофакт

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