На Самоа эпидемия кори: погибли более 30 человек, большинство – маленькие дети

Новости Самоа. Корь уносит жизни на Самоа. Число жертв эпидемии достигло 32 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство погибших – дети в возрасте до 4 лет. С начала вспышки заболевания в октябре зафиксировано уже почти 2,5 тысячи случаев заражения.
В середине ноября власти объявили массовую вакцинацию населения. Детское агентство ООН ЮНИСЕФ направило в страну более 110 тысяч доз препарата для прививок. Медики из Австралии и Новой Зеландии помогают местным специалистам делать инъекции гражданам. Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти закрыли все школы и детские сады.