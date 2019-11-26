Прямой эфир

На Самоа эпидемия кори: погибли более 30 человек, большинство – маленькие дети

26 ноября 2019 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Самоа. Корь уносит жизни на Самоа. Число жертв эпидемии достигло 32 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство погибших – дети в возрасте до 4 лет. С начала вспышки заболевания в октябре зафиксировано уже почти 2,5 тысячи случаев заражения.

На Самоа эпидемия кори: погибли более 30 человек, большинство – маленькие дети-1

В середине ноября власти объявили массовую вакцинацию населения. Детское агентство ООН ЮНИСЕФ направило в страну более 110 тысяч доз препарата для прививок. Медики из Австралии и Новой Зеландии помогают местным специалистам делать инъекции гражданам. Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти закрыли все школы и детские сады.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ЮАР пёс «усыновил» новорождённого жирафа-сироту
26 ноября 2019 11:38

В ЮАР пёс «усыновил» новорождённого жирафа-сироту

В Великобритании подростки устроили массовую драку в кинотеатре
26 ноября 2019 08:51

В Великобритании подростки устроили массовую драку в кинотеатре

Из музея в Дрездене похитили 94 предмета. Стоимость украденного оценивают в миллиард евро
26 ноября 2019 08:44

Из музея в Дрездене похитили 94 предмета. Стоимость украденного оценивают в миллиард евро