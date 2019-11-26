На Самоа эпидемия кори: погибли более 30 человек, большинство – маленькие дети

Новости Самоа. Корь уносит жизни на Самоа. Число жертв эпидемии достигло 32 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство погибших – дети в возрасте до 4 лет. С начала вспышки заболевания в октябре зафиксировано уже почти 2,5 тысячи случаев заражения.