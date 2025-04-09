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В Германии консерваторы и социал-демократы договорились о формировании правящей коалиции

09 апреля 2025 19:46
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В Германии завершились переговоры о создании правительства. Спустя 45 дней после досрочных выборов в Бундестаг консервативный блок Христианско-демократического и социального союзов, а также Социал-демократическая партия Германии договорились о формировании правящей коалиции. Таким образом, Фридрих Мерц, победивший на выборах, сможет принять присягу и стать главой правительства уже 7 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая правящая коалиция получит 328 из 630 мест в парламенте. Сегодня партии представили соответствующее соглашение, за которое пройдет голосование в течение следующих 10 дней. Союзники договорились ужесточить миграционную политику, понизить налоги для бизнеса, урегулировать выплату соцпособий, а также значительно нарастить траты на Вооруженные Силы. Депутаты включили в документ и пункт о поддержке стремления Украины к членству в НАТО.

В Германии консерваторы и социал-демократы договорились о формировании правящей коалиции-2

Фридрих Мерц, председатель партии Христианско-демократический союз (Германия):
Нам нужно было быстро сформировать новое правительство, которое сможет противостоять историческим вызовам, в частности, торговой войне Дональда Трампа и кризису, который окутал всю Европу. В ходе переговоров мы поняли, что промышленность в Германии требует инвестиций, а в среднесрочной перспективе и экономической помощи. Нам необходимо сделать Германию стабильной.

Добавим, несмотря на обещания сделать Германию сильным европейским лидером, Мерц все же завершает коалиционные переговоры с меньшим рейтингом доверия, чем непосредственно на выборах.

# Новости Германии # Фридрих Мерц

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