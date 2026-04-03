NYT: РФ, КНР, Франция блокируют резолюцию ООН по Ормузскому проливу

Россия, Китай и Франция выступают против резолюции Совета Безопасности ООН, которая разрешает применение силы для открытия Ормузского пролива. Спор вызван пунктом о праве использовать «все необходимые меры» для обеспечения судоходства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NYT.

Документ, предложенный Бахрейном при поддержке государств Персидского залива, планируется вынести на голосование в пятницу, но его принятие находится под вопросом из-за позиции стран, обладающих правом вето, и разногласий среди других членов Совета Безопасности.

На фоне ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана судоходство через пролив фактически было прекращено, что привело к росту мировых цен на топливо.

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