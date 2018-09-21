Число жертв крушения парома в Танзании выросло до 136

Новости Танзании. Растет число жертв крушения парома на озере Виктория в Танзании. В трагическом списке уже 136 имен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на борту судна находились 100 сотни пассажиров. Некоторым удалось спастись самостоятельно. Поиски выживших продолжаются. В момент крушения паром находился между островами. Судно перевернулось за несколько метров до места швартовки. Что привело к трагедии, пока не известно. Скорее всего, паром был перегружен.

Соболезнования главе этого африканского государства, а также родным и близким погибших выразил Президент Александр Лукашенко.