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Число жертв крушения парома в Танзании выросло до 136

21 сентября 2018 19:46
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Новости Танзании. Растет число жертв крушения парома на озере Виктория в Танзании. В трагическом списке уже 136 имен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв крушения парома в Танзании выросло до 136-1

Всего на борту судна находились 100 сотни пассажиров. Некоторым удалось спастись самостоятельно. Поиски выживших продолжаются. В момент крушения паром находился между островами. Судно перевернулось за несколько метров до места швартовки. Что привело к трагедии, пока не известно. Скорее всего, паром был перегружен.

Соболезнования главе этого африканского государства, а также родным и близким погибших выразил Президент Александр Лукашенко.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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