В Германии готовят уголовное дело против 4 работников концлагерей

Новости Германии. Уголовные дела против 8 бывших работников концлагерей готовятся открыть в Германии. Речь идёт о четырёх женщинах и четырёх мужчинах.

Они служили в концентрационном лагере Штуттгоф под Гданьском и обвиняются в причастности к убийствам тысяч узников. Подозреваемым сейчас всем за 90, однако, от суровой длани закона это не спасёт.

Их вполне могут арестовать сроком до четырёх лет. Так было в 2015 с бывшим офицером СС, который был причастен к убийству 300 тысяч человек в лагере смерти Аушвиц. Сейчас он отбывает наказание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.