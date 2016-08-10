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Американские разведчики предоставляли фальшивые данные о борьбе с исламистами

10 августа 2016 08:54
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Новости США. Очередной скандал с американскими разведчиками. Спецгруппа Конгресса США выяснила, что Центральное командование вооруженных сил страны изменяли разведданные, чтобы в более выгодном свете выставить свои действия против исламистов.

Причём многие арестованные и ликвидированные экстремисты оказались таковыми лишь на бумаге. Помимо этого долгое время  руководство разведчиков занижало угрозу со стороны ИГИЛ и Аль-Каиды. По этому вопросу будет выпущен в ближайшие дни специальный доклад. Обвиняемые в фальсификации данных отказались комментировать расследование, пока не увидят отчёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# США

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