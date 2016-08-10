Американские разведчики предоставляли фальшивые данные о борьбе с исламистами

Новости США. Очередной скандал с американскими разведчиками. Спецгруппа Конгресса США выяснила, что Центральное командование вооруженных сил страны изменяли разведданные, чтобы в более выгодном свете выставить свои действия против исламистов.

Причём многие арестованные и ликвидированные экстремисты оказались таковыми лишь на бумаге. Помимо этого долгое время руководство разведчиков занижало угрозу со стороны ИГИЛ и Аль-Каиды. По этому вопросу будет выпущен в ближайшие дни специальный доклад. Обвиняемые в фальсификации данных отказались комментировать расследование, пока не увидят отчёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.