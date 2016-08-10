Прямой эфир

Горит португальский остров Мадейра: десятки человек отравлены дымом, более 400 - эвакуированы

10 августа 2016 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свыше 400 человек эвакуировали специалисты с португальского острова Мадейра. Он уже несколько суток охвачен мощными лесными пожарами. На борьбу с огненной стихией отправлены все  пожарные. Помогают тушить пламя и местные жители – правда, ведер с водой недостаточно, чтобы усмирить огонь.

Правительство острова сообщило, что жертв нет, однако десятки человек обратились за помощью из-за отравления дымом.

Отметим, что материковая часть Португалии на помощь Мадейре не смогла выделить специалистов, так как сама во власти пожаров. Пламя съедает сосновые и эвкалиптовые леса, вплотную приблизившись к Лиссабону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
В Боснии 34-летний мужчина погиб во время прямого эфира телеконкурса
10 августа 2016 11:46

В Боснии 34-летний мужчина погиб во время прямого эфира телеконкурса

Американские разведчики предоставляли фальшивые данные о борьбе с исламистами
10 августа 2016 08:54

Американские разведчики предоставляли фальшивые данные о борьбе с исламистами

Дельфин из США отобрал планшет у женщины, чтобы обратить на себя внимание
10 августа 2016 07:30

Дельфин из США отобрал планшет у женщины, чтобы обратить на себя внимание