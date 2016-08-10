Горит португальский остров Мадейра: десятки человек отравлены дымом, более 400 - эвакуированы

Свыше 400 человек эвакуировали специалисты с португальского острова Мадейра. Он уже несколько суток охвачен мощными лесными пожарами. На борьбу с огненной стихией отправлены все пожарные. Помогают тушить пламя и местные жители – правда, ведер с водой недостаточно, чтобы усмирить огонь.

Правительство острова сообщило, что жертв нет, однако десятки человек обратились за помощью из-за отравления дымом.

Отметим, что материковая часть Португалии на помощь Мадейре не смогла выделить специалистов, так как сама во власти пожаров. Пламя съедает сосновые и эвкалиптовые леса, вплотную приблизившись к Лиссабону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.