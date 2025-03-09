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Дзюба обошел Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории футбола РФ

09 марта 2025 16:24
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Футболист Артем Дзюба из тольяттинского «Акрона» показал футболку с философским высказыванием после своего 234-го гола. Об этом пишет РИА Новости.

Дзюба обошел Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории футбола РФ-1

Фото: pixabay

В воскресенье Дзюба обошел на 9-й минуте Александра Кержакова в матче с Самарскими «Крыльями Советов» в рамках чемпионата России и стал самым лучшим бомбардиром в российской футбольной истории.

После забитого мяча Дзюба приподнял свою футболку, обнажив майку с фразой «У самурая нет цели. Только путь», с номером 234 и с эмблемами всех клубов, за которые он выступал, включая сборную.

# Футбол # Звезды

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