Дзюба обошел Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории футбола РФ

Футболист Артем Дзюба из тольяттинского «Акрона» показал футболку с философским высказыванием после своего 234-го гола. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье Дзюба обошел на 9-й минуте Александра Кержакова в матче с Самарскими «Крыльями Советов» в рамках чемпионата России и стал самым лучшим бомбардиром в российской футбольной истории.

После забитого мяча Дзюба приподнял свою футболку, обнажив майку с фразой «У самурая нет цели. Только путь», с номером 234 и с эмблемами всех клубов, за которые он выступал, включая сборную.