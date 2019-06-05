Прямой эфир

В Германии горят 600 гектаров леса

05 июня 2019 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Лесные пожары бушуют под Берлином. Около 600 гектаров охвачены огнём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взять ситуацию под контроль специалистам пока не удаётся.

В Германии горят 600 гектаров леса-1

Работу пожарных усложняет сильный ветер. Пламя добралось до двух бывших военных полигонов, где остались боеприпасы.

В Германии горят 600 гектаров леса-4

В настоящее время опасности для жителей ближайших населенных пунктов нет, однако власти рекомендуют гражданам держать окна и двери закрытыми.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
900 кандидатов на 179 мест. В Дании проходят парламентские выборы
05 июня 2019 09:17

900 кандидатов на 179 мест. В Дании проходят парламентские выборы

Обнаружить нарколаборатории в Мексике помогла высокая температура
05 июня 2019 08:51

Обнаружить нарколаборатории в Мексике помогла высокая температура

В Париже мужчина с ножом напал на полицейских
05 июня 2019 08:27

В Париже мужчина с ножом напал на полицейских