В Германии горят 600 гектаров леса

Новости Германии. Лесные пожары бушуют под Берлином. Около 600 гектаров охвачены огнём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взять ситуацию под контроль специалистам пока не удаётся.

Работу пожарных усложняет сильный ветер. Пламя добралось до двух бывших военных полигонов, где остались боеприпасы.