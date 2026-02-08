Мир вступил в эпоху, когда ядерную гонку, по сути, ничего не сдерживает. Так, во всяком случае, следует из прекращения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе ДСНВ официально ушел в историю.

Несмотря на то, что администрация США вроде готова разговаривать на эту тему, без мира в Украине любые стратегические соглашения не имеют смысла. Ядерной войны не хочет никто, но в то же время НАТО ведет войну в Европе обычными вооружениями, и неясно, как ее закончить. Как соблюдать ДСНВ в условиях такой войны, тоже непонятно.

Например, взаимные инспекции на ядерных объектах не проводятся с 2023 года. Но, несмотря на враждебные действия НАТО и истечение сроков договора, Россия все равно предупреждает Запад о ракетных пусках, чтобы не спровоцировать Третью мировую. Так что истечение действия соглашения эскалации не принесет. Другой вопрос, что миру нужна новая ядерная сделка, но пока ее представить сложно.