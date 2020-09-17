В Германии 29 полицейских подозревают в симпатии к нацизму

Новости Германии. В Германии назревает скандал. 29 полицейских были временно отстранены от работы, поскольку в их отношении ведется следствие по подозрению в симпатии к нацизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что подозреваемые вели переписку в закрытых чатах, где обменивались изображениями Адольфа Гитлера, свастикой и другими подобными картинками.

Отметим, в Германии знаки и символы нацизма и, в частности, СС относятся к символике антиконституционных организаций. Их демонстрация и продажа строго запрещена.

За деятельность подобного рода предусмотрено жесткое наказание. Только за демонстрацию нацистской символики можно получить три года тюрьмы.