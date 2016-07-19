На Английской набережной память жертв теракта в Ницце почтили минутой молчания

Новости Франции. Жители Франции почтили память жертв теракта в Ницце минутой молчания. Траурная церемония прошла на той самой Английской набережной, где на прошлой неделе был совершен теракт. Погибло более 80 человек.

Почтить память пришли тысячи людей. Со всем миром скорбят и белорусы. Жители страны несут цветы к посольству Франции, оставляют слова сочувствия в книге соболезнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доминик Газюи, Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Республике Беларусь:

На сайт посольства мы получаем слова соболезнования от простых белорусских людей. Хочу еще раз выразить слова благодарности всем тем белорусам, как официальным лицам, так и населению Беларуси, гражданам Беларуси, за ту поддержку, которую они оказывают французскому народу, Франции, в эти тяжелые минуты.